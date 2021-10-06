Глава "Интер РАО" Борис Ковальчук заявил, что газ в Европе подорожал на 1000%

Об этом стало известно в ходе заседания по вопросам энергетики Фото: REUTERS

Глава энергетической компании "Интер РАО" Борис Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину, что газ в Европе подорожал на 1000% за восемь месяцев. Об этом заявил на совещании по вопросам развития энергетики в среду, 6 октября.

Притом за те же восемь месяцев подорожал и газ в России, рассказал Ковальчук. Однако, в отличие от Европы, всего на 4%.

Стоит отметить, что цены на газ в Европе ставят рекорды уже много дней подряд. В среду, 6 октября, биржевая цена газа взлетела до 1969,2 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум. Однако уже днем она начала падать и обвалилась на 600 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин, говоря о биржевой торговле газом, заявил, что это не часы, трусы и галстуки. Это топливо, подчеркнул президент, продается совсем по другим правилам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин назвал пять причин рекордных цен на газ в Европе

Владимир Путин провел совещание по вопросам развития энергетики. Начал президент с главной новости последних дней: цен на газ в Европе.

- Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам, какие мы наблюдаем на европейском рынке, - заявил Путин (подробности)