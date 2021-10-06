Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной

Глава "Роснефти" Игорь Сечин Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава "Роснефти" Игорь Сечин оценил ситуацию на рынке нефтепродуктов в России как стабильную. По его словам, запасы углеводорода сформированы, а производство в два раза превышает потребление.

"Ситуация на рынке стабильна, запасы везде сформированы, ремонты НПЗ спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода", - рассказал Сечин в ходе совещания по вопросам развития энергетики у президента России Владимира Путина.

По словам главы "Роснефти", дефицит нефтепродуктов возможен только на Дальнем Востоке. Однако на ситуацию в целом он влияния не окажет, так как будет полностью покрываться поставками из других регионов. Несмотря на это, порекомендовал Сечин, необходимо своевременно заключить контракты на мазут, который используется в качестве резервного топлива.

Как ранее писал сайт kp.ru, рост мировых цен на нефть может привести к подорожанию бензина в России.

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