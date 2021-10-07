Верховный суд РФ одобрил законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Верховный суд (ВС) России поддержал законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов, ранее отбывавших срок за изнасилование несовершеннолетних.

Как сообщается на сайте Государственной думы, представленный законопроект был изучен ВС и «в целом возражений не вызывает». Единственное, по чему суд высказал замечание, – это уточнение формулировок.

Напомним, ранее в Госдуму внесли проект закона о пожизненном сроке лишения свободы за педофилию. Пожизненное заключение будет грозить педофилам за совершение насилие над двумя и более несовершеннолетними. Кроме того, такое наказание предусматривается, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями и за повторное преступление.

Как писал сайт kp.ru, ранее проект закона об ужесточении уголовной ответственности за педофилию поддержала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.