Россия призвала власти Афганистана обеспечить безопасность российских дипломатов на фоне активности ИГ* Фото: REUTERS

Россия обеспокоена возросшей активностью боевиков «Исламского государства»* в Афганистане и призывает афганские власти усилить меры безопасности российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан», – сказала она на брифинге.

Дипломат напомнила, что в понедельник, 4 октября, неподалеку от российского посольства в Кабуле были убиты пять боевиков, а в результате недавнего теракта у мечети афганской столицы погибли 20 человек и получили ранение более 30.

Как писал сайт kp.ru, ранее в МИД России выразили опасение, что террористы будут переходить границу с Афганистаном под видом беженцев. Как отметил замглавы ведомства Игорь Моргулов, деятельность ИГ*, взявшего на себя ответственность за взрывы в кабульском аэропорту 26 августа 2021, остается существенным фактором деградации обстановки в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация