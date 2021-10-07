Владимир Васильев избран руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Фото: сайт "Единой России" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член высшего совета «Единой России» Владимир Васильев избран руководителем фракции политической партии в Государственной думе восьмого созыва.

«Депутаты «Единой России» единогласно приняли решение о назначении Владимира Васильева на должность руководителя фракции», – сообщается на сайте ЕР.

Первыми заместителями руководителя фракции «Единой России» избраны Дмитрий Вяткин и Вячеслав Макаров. Первый займется во фракции законопроектной деятельностью, второй будет отвечать за организационную работу.

Напомним, Васильев возглавлял фракцию «Единой России» в Госдуме в 2012-2017 годах, а до этого был председателем думского комитетом по безопасности.

Как писал сайт kp.ru, ранее секретарь Генерального Совета партиии «Единая Россия» Андрей Турчак был вновь избран первым заместителем председателя Совета Федерации.