Российский фонд прямых инвестиций уверен, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V"

РФПИ верит в признание российской вакцины от COVID-19 в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не сомневается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на конференции Bloomberg Invest Global. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы верим, что вскоре состоится визит ВОЗ в Россию, в октябре, - отметил Дмитриев. - У нас нет сомнений относительно одобрения со стороны ВОЗ".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о прогрессе по вопросу признания ВОЗ российской вакцины "Спутник V". По его словам, на данный момент до завершения этого процесса остались лишь некоторые административные процедуры.

Напомним, в начале сентября ВОЗ сообщила, что ожидает, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V", после чего даст соответствующую оценку в ходе визита специалистов организации в места производства вакцины на территории РФ.

От нее будет зависеть вопрос включения российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения в борьбе с пандемией COVID-19.