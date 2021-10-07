Суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ /ТАСС

Тверской суд Москвы принял решение арестовать бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову.

Ракова будет находиться под арестом до 6 декабря 2021. Как уточнили в пресс-службе суда, ее обвиняют хищении средств, направленных на проект «Учитель года».

Как ранее сайт kp.ru, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. После этого стало известно, что женщина скрывается от следствия. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки.

Следствие обвиняет экс-замминистра по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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