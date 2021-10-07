Эксперт объяснил схему, как уводили деньги Минпросвещения

Марина Ракова. Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

ИСПУГАЛАСЬ АРЕСТА МУЖА

Бывшая замминистра просвещения и теперь уже экс-вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которую подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей, явилась на Петровку, 38. Как она заявила, от следствия не скрывалась и пришла по собственному желанию, чтобы дети не остались без родителей. Потому что накануне задержали ее гражданского мужа, Артура Стеценко.

Источники в правоохранительных органах говорили, что он помогает Раковой скрыться на территории Украины. Но, он написал письмо в редакцию «Комсомолки», где рассказал, что никуда не скрывался, никому бежать не помогал и находится дома с детьми. Там-то его и задержали стражи порядка.

Гражданский муж обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артур Стеценко во время избрания меры пресечения. Кадр из видео пресс-службы Тверского суда

Как выяснили следователи, Стеценко был фиктивно устроен на работу в Академию Народного хозяйства и госслужбы. То есть трудовая книжка там лежала, деньги он получал, но на работу не ходил. Только за два года с 2017 по 2019, по данным МВД, он незаконно получил более девяти миллионов рублей. Так же были оформлены еще 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

УТЕКАЮТ МИЛЛИАРДЫ

Эта схема похожа на классические «мертвые души», но есть нюанс, говорит Никита Кричевский:

- Он был оформлен в фонде, получал заработную плату в течение нескольких лет на общую сумму порядка девять миллионов рублей, но фактически никакую работу не делал, и я не исключаю, что он даже не появлялся на своем рабочем месте. У многих ведомств и государственных структур есть обязательный пункт в бюджетировании: им нужно проводить некие научные изыскания, исследовательские работы… Понятно, что все это бумажки, которые потом складируется в подвале, но в любом случае нужно заключить некое соглашение о выполненных работах.

При этом, по словам Кричевского, это касается не только Минобразования и Минпросвещения. Такая практика практически во всех ключевых министерствах страны в последние несколько лет.

- Это создание видимости научно-исследовательских работ, - отмечает профессор. - Они принимаются через акты выполненных работ, деньги перечисляются, распределяются между членами временных трудовых коллективов и после этого какая-то доля отчиняется обратно тем, кто эти якобы работы заказывал.

В общей сложности на подобных махинациях, как считает Кричевский, проворачиваются десятки миллиардов рублей в масштабах страны.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский на радио "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Источники в следственном комитете говорят, что ведомство будет просить арестовать Марину Ракову, потому что она может оказывать давление на свидетелей по делу или даже скрыться. В то же время стало известно, что ей предложили оформить досудебное соглашение о сотрудничестве и дать признательные показания.

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