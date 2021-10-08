Минздрав сообщил, что ЕС получил документы о "Спутнике V" в конце сентября

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что Евросоюз получил документы о "Спутнике V" в конце сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения России сообщило, что Евросоюз получил документы об отечественном препарате "Спутник V" для взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции.

Так в ведомстве ответили на слова посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера, который заявил, что Москва пока не отправила необходимые документы и выразил сожаление.

- По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября, — цитирует заявление Минздрава РБК.

По словам ведомства, сейчас согласуется визит представителей EMA в Россию, который может состояться в декабре.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не сомневается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до завершения процесса признания ВОЗ "Спутника V" остались лишь некоторые административные процедуры.