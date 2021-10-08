Лавров: страны НАТО должны нести наибольшую ответственность за восстановление Афганистана

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страны, входящие в Североатлантический альянс, должны нести наибольшую ответственность за восстановление Афганистана, заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

"Мы открыты к сотрудничеству и с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом, да и с НАТО, собственного говоря, потому что я считаю, что страны НАТО, конечно, должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД России отметил, что в сферу ответственности должны входить и беженцы. По словам Лаврова, "не очень корректно" по два месяца оформлять документы тем, кто сотрудничал с западными странами.

"Конечно, за потоки беженцев должны отвечать те, кто с этими конкретными людьми и сотрудничал, - констатировал министр. - Сейчас многие уговаривают и Узбекистан, и Таджикистан, и Казахстан: возьмите на пару месяцев беженцев, а потом мы их себе заберем, нам надо на них документы оформить".

Как писал сайт kp.ru, ранее в МИД России выразили опасение, что террористы будут переходить границу с Афганистаном под видом беженцев. Как отметил замглавы ведомства Игорь Моргулов, деятельность ИГ*, взявшего на себя ответственность за взрывы в кабульском аэропорту 26 августа 2021, остается существенным фактором деградации обстановки в Афганистане.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена возросшей активностью боевиков "Исламского государства"* в Афганистане и призывает афганские власти усилить меры безопасности российских дипломатов.

*Запрещенная в России террористическая организация