В правительстве России поздравили Дмитрия Муратова с награждением Нобелевской премией

Дмитрий Муратов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший журналист "Комсомольской правды", главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заслужил Нобелевскую премию мира своими человеческими качествами, профессионализмом, талантом и верностью убеждениям, заявил пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков. Его слова приводит ТАСС.

"Мы поздравляем его с заслуженной наградой, - заявил Беляков. – Это достойная оценка его таланта, высокого профессионализма, верности убеждениям и, что важно, человеческих качеств".

Беляков отметил, что отдельного упоминания заслуживает активное участие Муратова в благотворительной деятельности – он помогает больным детям.

Как ранее писал сайт kp.ru, часть средств с Нобелевской премии Муратов пожертвует в благотворительный фонд "Круг добра". Организация занимается поддержкой детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

Напомним, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.