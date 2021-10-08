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Общество8 октября 2021 16:42

В правительстве России поздравили Дмитрия Муратова с награждением Нобелевской премией

Пресс-секретарь премьер-министра отметил, что награда заслуженная
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший журналист "Комсомольской правды", главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заслужил Нобелевскую премию мира своими человеческими качествами, профессионализмом, талантом и верностью убеждениям, заявил пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков. Его слова приводит ТАСС.

"Мы поздравляем его с заслуженной наградой, - заявил Беляков. – Это достойная оценка его таланта, высокого профессионализма, верности убеждениям и, что важно, человеческих качеств".

Беляков отметил, что отдельного упоминания заслуживает активное участие Муратова в благотворительной деятельности – он помогает больным детям.

Как ранее писал сайт kp.ru, часть средств с Нобелевской премии Муратов пожертвует в благотворительный фонд "Круг добра". Организация занимается поддержкой детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

Напомним, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.