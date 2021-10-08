Британия обвинила Россию в намеренном сокращении поставок газа в Европу Фото: REUTERS

Россия преднамеренно ограничила поставки газа в Европу, чтобы Евросоюз одобрил запуск трубопровода «Северный поток – 2», считают власти Великобритании.

Как пишет газета The Times, пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона признал, что газопровод не имеет прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, однако вызывает обеспокоенность британских властей по поводу других стран Европы. По его словам, «Северный поток – 2» принесет «серьезные последствия для безопасности» некоторых европейских государств, сильно зависимых от российского газа.

Запуск трубопровода также окажет влияние на экономику Украины, отметил представитель британского премьера, поскольку поставки газа по «Северному потоку – 2» будет идти в обход республики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Германии предоставить Украине четкий механизм безопасности из-за запуска «Северного потока – 2».

Как писал сайт kp.ru, ранее специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка пригрозил России проблемами из-за цен на газ.