Песков назвал популизмом обвинения Британии в намеренном ограничении Россией экспорта газа в Европу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обвинения британских властей в якобы намеренном сокращении Россией поставок газа в Европу являются популистскими, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с РИА Новости пресс-секретарь российского президента отметил, что РФ экспортирует ровно столько газа, сколько указано в контрактах. Если бы страны Европы, в том числе Великобритания, законтрактовывали бы большие объемы, то им и поставлялось бы больше, подчеркнул Песков.

«Или Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа?...Это заявления, которые рассчитаны на такой абсолютный популизм», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, Лондон обвинил Москву в намеренном сокращении поставок газа в Европу, чтобы Евросоюз одобрил запуск трубопровода «Северный поток – 2». Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона признал, что газопровод не имеет прямого влияния на энергетическую безопасность королевства, однако вызывает обеспокоенность британских властей по поводу других стран Европы.