Дмитрий Муратов рассказал, на что потратит Нобелевскую премию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший журналист «Комсомольской правды» и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что целиком отдаст средства от Нобелевской премии редакции.

- В понедельник сядем и подумаем, как эту премию поделить. Кроме детей с тяжелыми заболеваниями мы эту премию, безусловно, отдадим в поддержку независимых российских СМИ, сказал Муратов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

Муратов – один из основателей «Новой газеты», он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 годы, а затем вернулся на эту должность в 2019 году.

Напомним, с награждением Нобелевской премией журналиста поздравил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.