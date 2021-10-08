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Наука8 октября 2021 20:44

Дмитрий Муратов рассказал, на что потратит Нобелевскую премию

Журналист не оставит себе ничего от денежного вознаграждения
Абдулла ШАКИРОВ
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Дмитрий Муратов рассказал, на что потратит Нобелевскую премию

Дмитрий Муратов рассказал, на что потратит Нобелевскую премию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший журналист «Комсомольской правды» и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что целиком отдаст средства от Нобелевской премии редакции.

- В понедельник сядем и подумаем, как эту премию поделить. Кроме детей с тяжелыми заболеваниями мы эту премию, безусловно, отдадим в поддержку независимых российских СМИ, сказал Муратов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

Муратов – один из основателей «Новой газеты», он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 годы, а затем вернулся на эту должность в 2019 году.

Напомним, с награждением Нобелевской премией журналиста поздравил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Муратов рассказал, на что потратит Нобелевскую премию