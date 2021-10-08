Избившим мужчину в метро Москвы дагестанцам предъявлено обвинение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следствие предъявило обвинения трем дагестанцам, жестоко избившим мужчину в московском метро.

Как сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, нападавшие обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ («Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти)».

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел 4 октября на синей ветке московского метро. В 18:50 в вагоне электропоезда трое приезжих из Дагестана «из хулиганских побуждений» набросились на 25-летнего пассажира и жестокого его избили. Он был госпитализирован. Преступников задержали, они были арестованы на два месяца.

Позже дело об избиении пассажира метро дагестанцами решили переквалифицировать с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».

Позже мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству столичного метрополитена выделить пострадавшему 2 миллиона рублей.