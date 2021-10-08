Сирийские ПВО отразили воздушную атаку над Хомсом Фото: REUTERS

Поздним вечером в пятницу, 8 октября, системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили воздушную атаку над пригородом Хомса, расположенного примерно в 165 километрах от столицы страны Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Собеседник агентства уточнил, что ракетный удар нанесли Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля со стороны Ливана. По его данным, сирийские зенитчики вели огонь по воздушным целям и «сумели поразить несколько ракет противника».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии. Тогда сирийские ПВО уничтожили 21 ракету комплексами «Бук» и «Панцирь» российского производства.

Позже, в конце сентября, российский «Панцирь-С» сбил дрон боевиков, нацеленный на авиабазу Хмеймим в Идлибе.