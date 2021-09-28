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Политика28 сентября 2021 4:29

Российский «Панцирь-С» сбил в Сирии дрон боевиков, нацеленный на авиабазу Хмеймим

Беспилотник был уничтожен на удалении от авиабазы в Идлибе, никто не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские «Панцири-С» сбили в Сирии дрон боевиков

Российские «Панцири-С» сбили в Сирии дрон боевиков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 27 сентября, боевики снова запустили ударный беспилотник сторону российской авиабазы Хмеймим в Идлибе, однако дрон не достиг цели – его вовремя обнаружили и уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО). Беспилотник сбил российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», сообщил заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации», - сказал он.

Контр-адмирал уточнил, что воздушная цель была уничтожена ракетным вооружением зенитного комплекса «Панцирь-С» на удалении от авиабазы, люди не пострадали.

«Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, такие запуски дронов в окрестностях Хмеймим – не редкость, за три года вблизи авиабазы сбили сотни беспилотников, принадлежащих боевикам различных группировок.