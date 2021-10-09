В крови умершего депутата Рады Украины нашли алкоголь и метадон

Антон Поляков

Алкоголь и метадон (синтетическое наркотическое вещество) обнаружили в крови депутата Верховной рады Украины 33-летнего Антона Полякова, который скончался в субботу, 8 октября. Об этом заявила член фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона, - написала Янченко в своем Telegram-канале. - По моей информации, это показала токсикология".

Отметим, что метадон в некоторых странах используется в составе лекарственных препаратах, а также при лечении наркотической зависимости. В России он причислен наркотическим средствам.

Как ранее писал сайт kp.ru, по предварительным данным, депутату стало плохо во время поездки в такси. Врачи "скорой помощи" пытались реанимировать политика, но констатировали смерть. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выявить причину смерти. Полиция начала уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

Напомним, журналисты в Раде засняли переписку депутата ВРУ от "Слуги народа" Евгения Брагара с некоей Татьяной - женщиной, явно близкой парламентарию, опасающемуся, как следует из переписки, отравления.