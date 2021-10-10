Польский аналитик считает, что владельцем «Северного потока — 2» может стать конгломерат компаний ЕС

В Европе придумали способ обойти ограничения для «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Польский аналитик Даниэль Чижевский считает, что для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцем трубопровода «Северный поток – 2» может стать конгломерат компаний ЕС, однако в любом случае противникам российского проекта уже вряд ли удастся помешать запуску газопровода.

«В конечном итоге, владельцем «Северный поток — 2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда все будет в соответствии с газовой директивой», - таким мнением он поделился в беседе с «Польским радио».

При этом Чижевский назвал такой сценарий «крайним вариантом», напомнив, что «Газпром» еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласится вывести «Северный поток — 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства».

Ранее сообщалось, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG подал апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа, который отказался исключать трубопровод из-под действия газовой директивы Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, поправки в газовую директиву ЕС предполагают, что «Газпром» как владелец «Северного потока — 2» сможет использовать его только наполовину, остальные мощности должны быть предоставлены каким-то другим поставщикам. Для чего необходимо создать специального газотранспортного оператора, независимого от «Газпрома». Все эти бюрократические препоны ставят под сомнение сроки окупаемости проекта и выгодность его для России.