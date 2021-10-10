Самолет L-410 потерпел крушение в Татарстане, на борту 23 человека

Появились первые фото с места его падения

Самолет L-410 пропал в Татарстане. Он исчез с радаров и перестал выходить на связь. На борту 23 человека - парашютисты местного аэроклуба и экипаж самолета.

В результате крушения, по данным РИА Новости, погибли оба пилота. Семь пассажиров сотрудники МЧС извлекли из разрушенного самолета, судьба остальных уточняется.

Let L 410 "Turbolet" - легкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. L-410 собран на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, предприятие выпускает до 20 таких летательных средств в год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, упавший в Татарстане самолет эксплуатировался с 1987 года. Причиной крушения могу стать отказ техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июле 2021 гола самолет L-410, также использовавшийся для прыжков с парашютом, потерпел крушение на Кузбассе. На борту было около 20 человек. Очевидцы говорили, что самолет был такой старый, что парашютисты боялись его больше, чем самого прыжка.