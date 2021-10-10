Пассажиры разбившегося в Татарстане L-410 не были пристегнуты

Причиной катастрофы могли стать проблемы с техникой. Фото: МЧС РФ

Пострадавших во время крушения L-410 в Татарстане посетил глава республики Рустам Минниханов. Они получают медицинскую помощь в медицинском учреждении Набережных Челнов, сообщает пресс-служба республиканских властей.

Минниханову сообщили, что основные травмы у пострадавших - это переломы. Отсутствие травм головы и шеи позволяет сохранить стабильное состояние пострадавших. Всех их разместили в реанимации, чтобы оценить их состояние в динамике.

Один из выживших в авиакатострофе рассказал о том, что пассажиры не были пристегнуты. По его словам, во время крушения он "летал по салону".

Как ранее писал сайт kp.ru, легкомоторный самолет рухнул утром 10 октября почти сразу после взлета. Всего на борту находилось 22 человека, из них 16 погибли. Шесть человек получили травмы. Они находятся под присмотром медиков.

Разбившийся L-410 использовался в качестве самолета, на котором парашютистов доставляют на высоту прыжка. В качестве возможной причины крушения называют техническую неисправность.