Участник ДТП рассказал, что никто из Mersedes с Собчак не помог пострадавшим

Ксения Собчак не попыталась помочь пострадавшим в смертельном ДТП Фото: Борис КУДРЯВОВ

Водитель автомобиля Volkswagen, в который врезался вылетевший на встречную полосу Mercedes с Ксенией Собчак на пассажирском сиденье, рассказал об обстоятельствах смертельного ДТП. Его слова приводит Telegram-канал Baza.

По словам автолюбителя Роберта Гедяна, иномарка с знаменитостью попыталась обогнать автобус. Уйти от аварии не было никаких шансов, так как расстояние между машинами было минимальным.

После столкновения из Mersedes никто не вышел, чтобы оказать помощь пострадавшим, утверждает Гедян. Он уточнил, что помогали случайные свидетели, другие водители останавливались и делали все, что в их силах, а из Mersedes люди вышли только минут через 10 и то, чтобы пересесть в подъехавшее такси.

Как ранее писал сайт "КП-Кубань", ДТП произошло поздним вечером 9 октября в Сочи, когда Ксения Собчак возвращалась с корпоратива, на котором она была ведущей. В результате 35-летняя пассажирка Volkswagen умерла на месте, а 29-летная пассажирка этой же иномарки - в больнице. У Гедяна диагностировали вывих головки бедренной кости.

Позднее Ксения Собчак прокомментировала ДТП. Она признала, что была в Mercedes в роли пассажира и утверждает, что только позднее узнала о гибели человека в аварии. По словам телеведущей, она получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину в аварии. Против него возбудили дело по статье "Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека".