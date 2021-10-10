Украина получила партию оружия из США

Киевский аэропорт «Борисполь» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 10 октября, американский военный борт доставил в киевский аэропорт «Борисполь» очередную партию военной помощи Украине от США, сообщило украинское министерство обороны. Отмечается, что среди «полезных грузов» – высокоточное оружие, боеприпасы к нему и средства радиолокационного наблюдения.

«Кроме ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов», - говорится в сообщении Минобороны Незалежной.

Ведомство уточняет: военная помощь от американцев поступают партиями, одна из них и прибыла сегодня в Киев. Кроме того, сообщается, что с 2014 года Украина получила от Штатов «материально-техническую поддержку» на общую сумму более двух миллиарда долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что планы США выделить дополнительную помощь на военные нужды Киева – «это тоже сигнал для России».