Эрдоган заявил, что террористы в Сирии «переполнили чашу терпения» ТурцииП Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обеспокоена вылазками террористов в Сирии.

«Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения», – сказал турецкий лидер в телеобращении к населению Турции.

Эрдоган пообещал, что в ближайшее время турецкие власти предпримут «необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии».

Как писал сайт kp.ru, в конце августа 2021 президент России Владимир Путин и Эрдоган отметили необходимость вытеснения оставшихся террористов из Идлиба.

Напомним, ранее президент Турции заявил, что Анкара хотела бы ухода армии США из Сирии и Ирака после того, как американские войска уже покинули Афганистан. По мнению главы государства, необходимо дать странам и их народам самим принимать решения внутри себя.