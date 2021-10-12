Исследование BCG: В ближайшие 10 лет Россию ждет рекордный рост по безналичным платежам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие 10 лет России продолжит наращивать объем карточных платежей. При этом страна будет опережать по этому показателю ведущие экономики мира, укрепляя глобальное лидерство, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

- В следующие 10 лет, как мы прогнозируем, платежи по картам в РФ будут расти, оставляя позади США, Британию и Германию. Это позволит России укрепить глобальное лидерство, - говорится в материалах исследования, которое цитируют РИА Новости.

Если еще в 2010 году РФ, по данным статистики, была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз, то теперь, спустя десятилетие она сократила это отставание до 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что начиная с 2012 года количество безналичных операций на российском рынке стало превышать количество операций с использованием наличных. Причем год от года соотношение все больше склоняется в сторону первых. И если в 2019 году доля расчетов с использованием банковских карт составляла 76%, то уже в первом квартале 2020 года она выросла до 86%.