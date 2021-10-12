Бомбардировщики США, способные нести ядерные бомбы, пролетели рядом с границей России

Американские бомбардировщики пролетели рядом с границей России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС Соединенных Штатов Америки пролетела над Литвой недалеко от границ России.

Самолеты, которые способны нести ядерной оружие, взлетели с британского аэродрома и после полета вблизи России дозаправились в Германии.

Экипажи бомбардировщиков координировали свои действия с литовскими и британскими авиационными наводчиками, которые выявляли имитированные наземные цели.

- Целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил, — гласит текст пресс-релиза командования ВВС США в Европе и Африке.

Ранее американский военный борт доставил в киевский аэропорт "Борисполь" очередную партию военной помощи Украине от США, сообщило украинское министерство обороны. Отмечается, что среди "полезных грузов" – высокоточное оружие, боеприпасы к нему и средства радиолокационного наблюдения. Ведомство уточняет: военная помощь от американцев поступают партиями, одна из них и прибыла сегодня в Киев. Кроме того, сообщается, что с 2014 года Украина получила от Штатов "материально-техническую поддержку" на общую сумму более двух миллиарда долларов.