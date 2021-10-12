В США ждут объяснений от России по поставкам газа в Европу

Вашингтон ждет объяснений от России по поставкам газа в Европу. Фото: Госдепартамент США

Старший советник по энергетической безопасности госдепартамента США Амос Хохштейн считает, что Россия должна объяснить, почему не увеличила поставки газа в ЕС сверх контрактных обязательств после возникновения там дефицита на энергоресурсы. Об этом он рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Хохштейн отметил, что ранее уже предупреждал о растущем в ЕС кризисе с ценами на газ и электроэнергию.

– Думаю, Россия должна объяснить, почему она не увеличивала поставки газа в Европу сверх контрактных обязательств. Правда, Россия сейчас качает газ в Европу по самой высокой планке. Но мы говорим о планке, которая определена контрактами. А прятаться за условиями контрактов, когда ваши партнеры переживают энергетический кризис, вызывающий экономический кризис, по-моему, не заслуживает одобрения, — сказал он.

По мнению Хохштейна, Россия должна увеличивать поставки и добычу природного газа, пока не будет закрыт спрос со стороны европейского потребителя, если хочет, чтобы ее считали надежным поставщиком.

Ранее Хохштейн призвал власти Украины не акцентировать внимание и на транзите российского газа, а смотреть в будущее и заниматься интегрированием в европейскую энергетическую систему.

Амос Хохштейн был назначен спецпосланником Вашингтона по вопросам проекта «Северный поток – 2» президентом США Джо Байденом в августе 2021 года.