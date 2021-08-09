Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником по «Северному потоку – 2» Фото: Госдепартамент США

Президент США Джо Байден назначил спецпосланника Вашингтона по вопросам проекта «Северный поток – 2». Им стал бывший спецпосланник Госдепа по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн.

Назначение не потребует подтверждения Сенатом США. Хохштейн займется реализацией сделки между Вашингтоном и Берлином, передает порта Axios.

Как полагают источники издания, спецпосланник будет играть важную роль в вопросах глобальной энергетики. Вместе с тем они удивлены, что Хохштейн согласился на эту должность, поскольку сам он был противником «Северного потока – 2».

По мнению экспертов, работавших ранее с Хохштейном, Байден этим назначением пытается отвлечь внимание от «проигрышной» сделки с ФРГ, используя авторитет экс-посланника Госдепа. В свою очередь другой источник отметил, что Хохштейн с подозрением относится к «намерениям России» и приложит все силы, чтобы «эффективно управлять этой угрозой».

Ранее стало известно, что в США обсуждается вопрос назначения спецпосланника, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства «Северного потока — 2».

Глава российского МИД Сергей Лавров предположил, что спецпосланник «будет просто ездить и всем грозить».

Как писал сайт kp.ru, США и Германия нашли решение по проекту газопровода, отметив, что Германия будет работать над обеспечением транзита газа через Украину. Но при этом Берлин будет настаивать на санкциях Брюсселя в том случае, если Москва станет использовать «Северный поток – 2» как инструмент воздействия на другие страны. В России отметили, что газопровод не станет «оружием».