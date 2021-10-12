Собчак вызвали на очную ставку с водителем "Мерседеса"

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущей Ксении Собчак вручили повестку, по которой она должна явиться в Следственное управление УВД в Сочи. Журналистка является свидетелем по делу о смертельном ДТП, которое случилось 9 октября Краснодарском крае - водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, врезался в другую машину. В результате один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщают в пресс-службе МВД, после допроса Ксении Собчак, который прошел 12 октября, следователи вручили ей повестку. Она должна явиться в Следственное управление УВД по городу Сочи для проведения "иных следственных действий". Собчак предстоит дать показания непосредственно на месте ДТП и пройти через очную ставку со своим водителем Олегом Цоем, который предварительно уже признал свою вину в трагедии.

"В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля "Мерседес", - сообщают в МВД.

Как ранее писал сайт kp.ru, экспертиза показала, что водитель черного Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак, когда автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с белым Volkswagen, был трезв.