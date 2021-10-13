На Филиппинах 13 человек погибли из-за тропического шторма "Компасу"

Водой затопило семь деревень Фото: REUTERS

Тропический шторм "Компасу", бушующий на севере Филиппин, унес жизни 13 местных жителей, сообщает агентство "Синьхуа". Еще девять человек попали в список пропавших без вести.

На провинцию Палаван крупнейшего филлипинского острова Лусон обрушились наводнения и оползни, вызванные штормом. Водой затопило семь деревень. Спасатели эвакуировали порядка 2 тысяч человек.

По предварительным данным, ущерб от стихийного бедствия составил почти 10 миллионов долларов.

За весь сезон ураганов 2021 года "Компасу" стал 18-м штормом, получившем имя. Его предшественник, тропический шторм "Роуз", в середине сентября бушевал в северной части Атлантического океана.

Ранее сайт kp.ru писал о жертвах ливней и наводнений, которые были вызваны ураганом "Ида" на Восточном побережье США. В результате погибли 82 человека. Больше всего жертв стихии в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, также много погибших также в штатах Пенсильвания и Луизиана.