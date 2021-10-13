Поклонская перед назначением послом в Кабо-Верде прошла стажировку в МИД

Наталья Поклонская Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Поклонская готовилась к работе в дипломатическом ведомстве прежде чем получить назначение на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом бывший депутат Госдумы рассказала kp.ru.

По словам Натальи, за ее плечами стажировка в МИД РФ и курсы в дипломатической академии. Кроме того, Поклонская собрала максимум информации о стране, в которой ей предстоит жить и работать и написала магистерскую диссертацию.

- Это долгожданное назначение, я очень хотела, и очень рада. Я добивалась того, чтобы пойти работать по дипломатической линии, - сказала Наталья.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской на должность посла России в Кабо-Верде.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде", - говорится в документе.

Напомним, Поклонская входила в число депутатов Госдумы седьмого созыва, но не отказалась от участия в выборах в восьмой созыв российского парламента. До этого руководила прокуратурой Крыма.