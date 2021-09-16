В Аргентине сочли «Спутник V» более эффективным против штамма «Дельта», чем вакцины AstraZeneca и Sinopharm

В Аргентине эффективность "Спутника V" против штамма "Дельта" оценили выше, чем у AstraZeneca и Sinopharm Фото: REUTERS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» имеет более высокую эффективность против штамма «Дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm, свидетельствует данные исследования Национального университета Кордовы в Аргентине.

Специалисты изучили 309 образцов плазмы людей, привитых вакцинами «Спутник V», AstraZeneca и Sinopharm. Выяснилось, что после прививки двумя компонентами российского препарата у тех, кто переболел коронавирусом, выработались самые высокие титры антител, нейтрализующих штамм «Дельта». На втором месте по показателю титров оказались вакцинированные «Спутником V», не болевшие коронавирусом, пишет газета La Nacion.

В ходе анализа оценивался только показатель нейтрализующих антител. Вместе с тем, по словам автора исследования Сандры Гальего, существует еще так называемая иммунная память, также способная защитить организм от COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, ранее аргентинские ученые заявили об увеличении силы антител после вакцинации «Спутником V».

В начале сентября 2021 Министерство здравоохранения Аргентины опубликовало доклад, в котором говорится о частоте госпитализаций после вакцинации препаратом «Спутник V». Согласно данным врачей, на 100 тысяч привившихся только 75 случаев госпитализаций в больницу.

Напомним, недавно исследование «Спутника Лайт» среди пожилых в Аргентине показало эффективность вакцины до 83,7%.