Обнародован диагноз госпитализированного президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

Источники из окружения президента Чехии Милоша Земана раскрыли его диагноз. Глава государства, который накануне был госпитализирован по неназванной причине, страдает печеночной энцефалопатией.

Печеночная энцефалопатия представляет собой нарушение функции головного мозга, возникающее у людей с тяжелой болезнью печени, когда токсические вещества, обычно удаляемые печенью, накапливаются в крови и попадают в головной мозг. Больные печеночной энцефалопатией особенно страдают от снижения внимания и дезориентации. В таком состоянии здравость суждений может быть нарушена, а депрессивное состояние ярко выражено.

Как пишет издание Deník N, инсайдеры которого рассказали о диагнозе Милоша Земана, глава государства сейчас находится в пражском Центральном военном госпитале. По их словам, президент общается, но делает это с трудом.

Причиной заболевания у чешского лидера может быть цирроз печени, сообщают журналисты.

Напомним, президенту Чехии на данный момент 77 лет. В 2015 году у Земана был диагностирован диабет, из-за чего ему пришлось изменить своим пагубным привычкам - президент не скрывает, что любит курить и пить чешский алкогольный травяной ликер. В 2021 году из-за больных ног, - у президента стопная невропатия, - Земан был вынужден начать передвигаться в инвалидном кресле.

Как ранее писал сайт kp.ru, месяцем ранее Земана поместили в больницу на восемь дней, а в его офисе заявили, что он страдает обезвоживанием и легким истощением.