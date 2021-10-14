Захарова заявила, что ультиматумы о Курилах отдаляют заключение с Японией мирного договора

Мария Захарова прокомментировала ультимативные высказывания премьер-министра Японии о Южно-Курильских островах. Фото: mid.ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 14 октября прокомментировала заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о необходимости урегулирования вопроса принадлежности островов Южно-Курильской гряды.

- Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения, - заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что неизменная позиция Москвы – необходимость признания в полном объеме Японией итогов Второй мировой войны, в том числе и законность принадлежности России островов Южно-Курильской гряды.

- При этом поиск взаимоприемлемого решения вопроса о мирном договоре необходимо вести в русле комплексного развития российско-японских отношений через наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также выстраивания мер доверия в военно-политической сфере, сближения позиций в международных делах, - добавила она.

Ранее недавно занявший пост премьер-министра Японии бывший глава МИД этой страны Фумио Кисида заявил, что на южную часть Курильских островов распространяется суверенитет Токио, как сообщалось на kp.ru.