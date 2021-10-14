На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи населения

Новой опцией смогут воспользоваться около 100 миллионов россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минцифры запустило на портале госуслуг интерактивную форму для участия во Всероссийской переписи населения. Это будет первый раз, когда поучаствовать в ней можно будет, в том числе, в онлайн-формате.

Для сбора статистических данных россияне могут заполнить анкету на портале "Госуслуги" по адресу census.gosuslugi.ru. Сделать это можно с компьютера, планшета или смартфона через стандартную или подтвержденную учетную запись. Иностранцы, если у них на сайте есть учетная запись иностранного гражданина с подтвержденным СНИЛС, также могут принять участие в переписи.

Новой опцией смогут воспользоваться около 100 миллионов россиян, пишет РИА Новости. На заполнение анкеты уйдет 15-20 минут.

Как ранее писал сайт kp.ru, большинство россиян планируют участвовать во Всероссийской переписи населения.