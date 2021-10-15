В Раде предсказали неизбежную капитуляцию Украины перед Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина неизбежно капитулирует перед Россией, однако нормализация отношений между странами пока еще не исключена, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

«Она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», – сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».

По мнению Волошина, украинские власти должны «откинуть патриотический пафос» и признать энергетическую зависимость от России и то, что Киев не сможет без Москвы урегулировать военный конфликт в Донбассе. Налаживанию этого диалога может помешать позиция украинских националистов, отметил парламентарий.

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский политолог Владимир Фесенко призвал Киев к «холодному миру» с Москвой. По его словам, необходимо по примеру Грузии заключить такое соглашение, которое позволит хотя бы частично восстановить утерянные экономические связи.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Украина, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, не должна становиться в затруднительное положение из-за вопросов газа.