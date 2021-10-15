В офисе Зеленского «прорабатывают» девять сценариев «войны» с Россией

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в Киеве «прорабатывают» девять сценариев возможного развития событий на случай «полномасштабной войны» с Россией.

«Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны», - заявил он в эфире телеканала «Украина 24», когда гости студии говорили о будущем российско-украинских отношений и рассуждали, как прекратить вооруженный конфликт в Донбассе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне экс-глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что «армия должна делать свою работу», в частности – иметь «наработанный сценарий освобождения» неподконтрольных территорий «с использованием всех современных форм вооружения и стратегий». Аваков считает странным, что Вооруженные силы Украины на сегодняшний день не рассматривают возможность «вернуть» Крым и мятежный Донбасс под юрисдикцию Киева силовым путем.

Комментируя это заявление, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал подобные высказывания «безумием» и посоветовал украинским властям не предпринимать никаких попыток «захватить» полуостров.