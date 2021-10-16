Свыше тысячи смертей больных коронавирусом зафиксировано в России 16 октября 2021 за сутки

Смертность впервые с начала пандемии превысила тысячу человек Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России зафиксирован новый максимум по количеству смертей от коронавирусной инфекции. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики зарегистрировали 1 002 летальных случая.

Таким образом, по состоянию на субботу, 16 октября, жертвами коронавируса в России стали 222 315 человек.

Отметим, что предыдущий максимум был установлен днем ранее. В пятницу, 15 октября, за сутки в России зафиксировано 999 летальных исходов.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высокая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с низкими темпами вакцинации населения.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что приветствует любые методы популяризации вакцинации от коронавирусной инфекции среди населения.

Кроме того, в Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна из-за пандемии коронавируса. По словам Пескова, за ситуацией на местах внимательно следят и губернаторы, у которых имеются особые полномочия на случай худшего варианта развития.