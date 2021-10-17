Врач Михаила Саакашвили рассказал об ухудшении состояния политика Фото: REUTERS

Объявивший голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили стал физически слаб и с трудом передвигается, сообщил журналистам врач политика Николоз Кипшидзе.

«У него отмечается слабость, бледность лица, ему трудно передвигаться», – сказал специалист.

По словам Кипшидзе, необходимости в госпитализации Саакашвили пока нет. Врач планирует назначить консилиум раньше вторника, 19 октября. Также медик отметил, что Саакашвили не намерен прекращать голодовку.

Как писал сайт kp.ru, ранее девушка политика, депутат Верховной рады Елизавета Ясько, рассказала, что Саакашвили находится в критическом состоянии. По ее мнению, скоро экс-президенту станет еще хуже, и ему потребуется госпитализация.

Напомним, 1 октября 2021 Саакашвили задержали в Грузии. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, он проходит по делу об убийстве банкира.