Отравление хлором названо возможной причиной смерти российских туристов в Албании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские туристы, тела которых нашли в отеле в Албании, могли умереть от отравления хлором.

Как сообщил Albanian Daily News источник в правоохранительных органах, россияне, возможно, плавали в бассейне, который был закрыт, поскольку незадолго до этого обрабатывался хлором. В полиции полагают, что сотрудник гостиницы мог использовать очень большое количество чистящего средства.

В настоящее время пробы воды из бассейна взяты на экспертизу. Отравление хлором рассматривается в качестве основной версии смерти российских туристов.

Как писал сайт kp.ru, четверых туристов из России обнаружили мертвыми в отеле албанского населенного пункта Керет в округе Кавая. Предварительной причиной смерти называют удушье.

Напомним, ранее персонал албанского отеля Gloria, где обнаружили мертвыми российских туристов, дал показания по этому делу. По словам сотрудников заведения, россияне находились в сауне дольше, чем положено. При этом известно, что они прибыли в отель всего лишь за час до гибели.