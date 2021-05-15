СНБО Украины допустил обмен Медведчука на осужденных в России украинцев Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о возможности обмена «предателей» из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на осужденных в России украинцев, однако отметил, что решение об обмене принимает украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», - заявил секретарь СНБО в эфире телепередачи на канале "Украина 24", отвечая на вопрос, возможен ли обмен украинцев, которые осуждены и отбывают наказание в России, на «предателей Украины из руководства ОПЗЖ» после их осуждения.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле заявили, что Москва следит за развитием событий вокруг, но не собирается вмешиваться, однако хочет быть уверен, что это не политическая «охота на ведьм».

Напомним, генпрокуратура Украины заявила, что Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, после чего в доме депутата в Киеве, а также в офисе партии прошли обыски. Политик назвал все обвинения «политической расправой», однако заявил, что не собирается прятаться от правосудия. Прокурор требовал взять Медведчука под стражу с правом внесения залога на сумму более чем в 10,5 млн долларов, но суд отказал обвинению, поместив его под домашний арест.