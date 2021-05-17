Песков назвал «внутриукраинской политической кухней» идею обмена Медведчука Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идея обмена осужденных украинских депутатов из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в том числе Виктора Медведчука, на осужденных в России украинцев является «внутриукраинской политической кухней». Об этом в понедельник, 17 мая, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Это внутриукраинская политическая кухня, не знаю, почему своего политика они хотят на кого-то менять. В общем, это достаточно такая была несформулированная какая-то идея. Поэтому мы, наверное, вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать, - отметил пресс-секретарь российского президента в ходе беседы с журналистами.

Накануне секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил о возможности обмена «предателей» из партии ОПЗЖ на осужденных в России украинцев, но отметил, что решение об обмене будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал сайт kp.ru, генеральная прокуратура Украины заявила, что глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и расхищении национальных ресурсов. Сам депутат назвал обвинения «политической расправой». Прокурор требовал взять Медведчука под стражу с правом внесения залога в 10,5 миллиона долларов, однако суд отказал обвинению и поместил политика под домашний арест.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Москва следит за развитием событий вокруг лидера украинской партии, однако не собирается вмешиваться в данную ситуацию.