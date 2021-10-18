Власти Японии заявили о стремлении заключить мирный договор с Россией

Хирокадзу Мацуно надеется на заключение мирного договора с Россией Фото: REUTERS

Правительство Японии желает не затягивать вопрос заключения мирного договора с Россией, заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям", - констатировал Мацуно.

По его словам, власти страны намерены вести переговоры на основании уже имеющихся договоренностей, в том числе советско-японской совместной декларации 1956 года и соглашениях, достигнутых в Сингапуре в 2018 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин впервые посетил Сингапур в рамках саммита АСЕАН, где встретился с Синдзо Абэ, который на тот момент был премьер-министром Японии. Лидеры условились, что "Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на позиции, что эти острова отошли СССР по итогам Второй мировой войны. На сегодняшний день мирного договора между Токио и Москвой не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.