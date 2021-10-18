Ученик устроил стрельбу из карабина в школе под Пермью

Силовики задержали вооруженного несовершеннолетнего Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученик школы в поселке Сарс в Пермском крае пришел в учебное заведение с огнестрельным оружием и открыл стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он успел один раз выстрелить из него в потолок, - рассказал собеседник агентства. - В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала".

Несовершеннолетнего задержали силовики.

Telegram-канал "112" уточняет, что 12-летний задержанный был вооружен карабином "Сайга".

Как ранее писал сайт kp.ru, Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании арестовал на два месяца студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, 18-летний студент первого курса ПГНИУ Бекмансуров явился в университет с оружием и открыл огонь по людям. Чтобы спастись, студенты выпрыгивали из окон. Его остановил сотрудник ДПС, который одним из первых прибыл на место происшествия. В результате произошедшего шесть человек погибло, еще более 20 человек получили ранения различной степени тяжести.