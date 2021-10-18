Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом Фото: REUTERS

Первая нитка трубопровода «Северный поток – 2» заполнена техническим газом, сообщает оператор газопровода – компания Nord Stream 2.

«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», – говорится в сообщении на сайте оператора проекта.

Как писал сайт kp.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее говорил, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 2» могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года.

Напомним, строительство трубопровода завершили 10 сентября 2021.

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак заявлял, что связи между поставками газа в Европу и проектом «Северный поток – 2» нет. По его словам, Россия в полной мере выполняет своим обязательства по поставкам газа, и готова нарастить экспорт, если поступят соответствующие заявки.