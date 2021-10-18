Песков назвал возможное вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Возможное вступление НАТО в Украину станет наихудшим сценарием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала France 5 для документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры".

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России, - уточнил Дмитрий Песков. - Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

В том же интервью представитель Кремля заявил, что Россия – сильная страна, которой нужны партнеры в Европе, и из РФ не исходит никакой угрозы.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление в состав Североатлантического альянса Украины и Грузии.

При этом он признался, что если и вести речь о возможности становления этих стран членами альянса, то, вероятнее всего, "завтра это не случится".