Полиция задержала в Московской области мошенников, продавших более тысячи поддельных сертификатов о вакцинации

В Подмосковье врачи продали больше тысячи фальшивых сертификатов о прививках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медиков-мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации против ковида, поймали в Московской области. Об этом рассказали в Росздравнадзоре.

Мошенники действовали так. Шесть посредников искали в интернете тех, кто хотел получить сертификат о вакцинации против COVID-19, а прививаться не хотел, и брали с них деньги. Два медика из подмосковной больницы вносили в Единый портал госуслуг сведения о том, что эти люди вакцинировались. Всего злоумышленники продали более тысячи фальшивых сертификатов.

Преступную группу выявили сотрудники Росздравнадзора и правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных документов. Сейчас ищут тех, кто пользовался услугами мошенников и получил фальшивые сертификаты о вакцинации.

По данным следствия, поддельными сертификатами занимались еще несколько медиков из разных медучреждений Московской области, правоохранительные органы и Росздравнадзор заняты их выявлением.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Россия сняла антиковидный запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев. Теперь иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации, могут приехать из-за границы супруги, родители, дети, родные сестры и братья, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители.