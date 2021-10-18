Мощный взрыв прогремел на востоке Афганистана

Одна из улиц Кабула / Фото иллюстративное Фото: REUTERS

Двое людей попали в больницу после мощного взрыва в городе Джелалабад, расположенного в провинции Нангахар в восточной части Афганистана, сообщает в понедельник, 18 октября, местное агентство Asvaka.

По информации журналистов, самодельное взрывное устройство сработало в момент, когда рядом проезжал автомобиль с боевиками радикального движения "Талибан"* (запрещено в России), захватившего власть в стране. О пострадавших или погибших талибах* ничего не известно.

Как ранее писал сайт kp.ru, 8 октября мощнейший взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад, расположенной в провинции Кундуз на севере Афганистана. По предварительной информации, в результате погибли около 100 человек, еще десятки получили ранения.

Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что террористическая организация "Исламское государство"* является для талибов* не угрозой, а "головной болью".

*Террористическая организация, запрещенная в России