Роскомнадзор собирается через суд взыскать с Google оборотные штрафы за запрещенный контент Фото: REUTERS

Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенного в России контента. Такое заявление сделал замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации … Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации», - сказал замглавы Роскомнадзора.

Как уточнил Субботин, речь может идти о доле штрафа от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, однако «суд принимает решение о сумме штрафов».

Напомним, еще в сентябре Субботин заявлял, что Роскомнадзор готов применить по отношению Google, Facebook и Twitter оборотные штрафы за неудаление запрещенного на территории России контента. Как писал сайт kp.ru, 9 октября, Google заплатил штраф в размере три миллиона рублей, который был назначен компании решением суда в августе 2021 года за нарушение российского закона в части требования о локализации персональных данных пользователей из России на территории страны.