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Политика19 октября 2021 13:07

Песков назвал закрытие представительства РФ при НАТО неизбежным

Москва де-юре оформила фактическое состояние отношений с Североатлантическим альянсом, отметил пресс-секретарь президента
Абдулла ШАКИРОВ
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Песков назвал закрытие представительства РФ при НАТО неизбежным

Песков назвал закрытие представительства РФ при НАТО неизбежным

Фото: REUTERS

Решение приостановке работы представительства России при НАТО было необходимым и неизбежным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такая последняя капля, как выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе, все это, конечно, сделало необходимым и неотвратимым вот это вот приведение ситуации де-факто в состояние де-юре», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Песков отметил, что отношений между Россией и НАТО фактически никаких и не было, наоборот, НАТО «декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию» и доказывало это конкретными шагами.

Как писал сайт kp.ru, Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021. Также приостановлена работа представительства альянса в Москве.

Напомним, НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.